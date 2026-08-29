Купаловский театр открывает 107-й сезон масштабным проектом – оценивать эксперимент будут зрители

Есть места, где время словно замирает, готовясь накопить все силы для нового вдоха. Одна из главнейших театральных сцен страны после короткого летнего затишья готова снова удивлять. Национальный академический театр имени Янки Купалы открывает свой 107-й сезон масштабным экспериментом «Купала. Лаборатория», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в следующем сюжете.

Театральный эксперимент в Купаловском. Три приглашенных режиссера из России за 5 дней создадут с труппой короткие спектакли-наброски. Проект пройдет по культовым белорусским пьесам. Никакого глянца и дорогих декораций – только чистая режиссура и актерская игра. В репертуаре – «Раскіданае гняздо» Янки Купалы, «Мудрамер» Николая Матуковского и «Чорт и баба» Франтишка Олехновича. «Парламентариям есть чем гордиться». Как изменилась сфера культуры Беларуси за 30 лет?

Андрей Шляпин, режиссер Национального академического театра имени Янки Купалы:

На самом деле пятидневный срок вполне оптимальный. Понятно, мы пользуемся сокращениями пьесы, но это полностью рассказанная история все равно. То есть наша задача взять историю и рассказать. Мы взяли пьесу Николая Матуковского «Мудрамер», и с ней работаем. Там много аллюзий, есть аллюзии к Николаю Васильевичу Гоголю, есть, на мой взгляд, к Федору Михайловичу Достоевскому, к истории легенды о «Великом инквизиторе». А в связи с тем, что это пьеса про чиновников, это отсылка к Гоголю, к «Ревизору» его бессмертному.