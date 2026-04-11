Какие причины возникновения акне и как их лечить – рассказала врач-косметолог

Наталья Пинчук, корреспондент:

Когда солнце светит ярко, проблемной коже нужен особый уход. Плотные текстуры меняем на легкие флюиды и добавляем обязательно SPF-защиту. Акне – это серьезный сбой в работе сальных желез, который перерастает в долгую болезнь. Раньше считалось, что эта проблема только подростков. Теперь на приеме дерматолога можно увидеть и детей младше 10, и взрослых. Все дело в миксе – наследственность плюс современный ритм жизни. Генетика дает нам тип кожи и капризные гормоны. А вот наш образ жизни, стрессы, перекусы на бегу и экология – тот самый спусковой крючок, который заставляет проблему выйти изнутри наружу.

Наталья Мишута, врач-косметолог, директор и основатель центра врачебной косметологии:

В основе которого лежит избыток кожного сала, закупорка пор, размножение бактерий и воспаления. Современные дети едят очень много сахара, продуктов с высоким гликемическим индексом, также употребляют вредные трансжиры – фастфуд, мало бывают на солнце – дефицит витамина D. У взрослых это стресс, кортизол, гормональные контрацептивы, также синий свет от экранов. Так что акне молодеет и стареет одновременно.

Популярная карта прыщей из интернета – это миф с долей правды. Связь лба с кишечником научно не доказана, а вот подбородок и челюсть действительно чувствительны к гормонам. Высыпания на щеках часто провоцируют несвежие наволочки, экраны смартфонов или привычка трогать лицо руками. Помните, такая карта помогает вычислить внешний раздражитель, но не ставить диагноз. Сальные железы работают системно, значит, и уход нужен всему лицу, а не только проблемным зонам.