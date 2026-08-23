ЦИК Беларуси дал положительную оценку организации электорального процесса в Казахстане

Центральная избирательная комиссия Беларуси дала положительную оценку организации электорального процесса в Казахстане. Посетив 15 избирательных участков в Астане, председатель ЦИК Игорь Карпенко констатировал высокий уровень подготовки членов избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За ходом выборов в новый однопалатный парламент – Курултай – в Казахстане следят международные наблюдатели. Миссия Межпарламентской ассамблеи СНГ, контролируемая заместителем председателя Совета Республики Беларуси Игорем Брилевичем, провела встречи с руководством участвующих партий. Представители политических сил отметили наличие равного доступа к СМИ и отсутствие претензий к избирательным органам. Также на участках работают наблюдатели от ШОС, в составе которых – белорусские сенаторы. Члены миссии проинспектировали техническое оснащение избирательных пунктов в Астане.

Игорь Брилевич, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: Наша миссия уже работает несколько дней на территории Республики Казахстан. Мы провели ряд встреч с руководством Центральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел, с руководством всех политических партий. Отмечаем достаточно высокий уровень подготовки. Никаких замечаний пока на сегодняшний день у нас не имеется. Поэтому мы надеемся, что день голосования пройдет успешно и народ Казахстана сделает свой правильный выбор.

Два участка для голосования открылись и на территории Беларуси: в посольстве в Минске и в генеральном консульстве в Бресте. Отдать свой голос здесь казахстанцы могут до 20 часов вечера.

Выборы в Курултай: в Минске и Бресте работают участки для голосования граждан Казахстана.

Казахстанцам предстоит выбрать 145 депутатов Курултая – однопалатного парламента, который будет работать в стране согласно новой Конституции.