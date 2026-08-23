Прямой эфир

Экспертные миссии от СНГ и ШОС начали работу на выборах в новый парламент Казахстана

23 августа 2026 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Казахстане стартовали выборы в новый однопалатный парламент – Курултай. В 20 регионах страны открылись более 10 тысяч избирательных участков. За ходом голосования следят международные наблюдатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспертные миссии от СНГ и ШОС начали работу на выборах в новый парламент Казахстана-2

Миссия Межпарламентской ассамблеи СНГ, контролируемая заместителем председателя Совета Республики Беларуси Игорем Брилевичем, провела встречи с руководством участвующих партий. Представители политических сил отметили наличие равного доступа к СМИ и отсутствие претензий к избирательным органам. Параллельно организационную готовность участков оценили наблюдатели от ШОС, в составе которых работают белорусские сенаторы. Члены миссии проинспектировали готовность и техническое оснащение избирательных пунктов в Астане.

# Казахстан # Беларусь-Казахстан

Другие новости рубрики

Все новости
«Это важная норма!» Наталья Якубицкая поделилась историей создания Единого дня голосования
23 августа 2026 07:45

«Это важная норма!» Наталья Якубицкая поделилась историей создания Единого дня голосования

Медицина, торговля, транспорт – что еще делает Минский областной Совет депутатов для сохранения деревни? Мнение
23 августа 2026 07:40

Медицина, торговля, транспорт – что еще делает Минский областной Совет депутатов для сохранения деревни? Мнение

«За каждой цифрой – кропотливый труд команды»: Лукашенко поздравил работников органов статистики
23 августа 2026 07:38

«За каждой цифрой – кропотливый труд команды»: Лукашенко поздравил работников органов статистики