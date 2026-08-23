Выборы в Курултай: в Минске и Бресте работают участки для голосования граждан Казахстана

Казахстан делает выбор. Проголосовать за депутатов Курултая первого созыва можно и в Беларуси. Сегодня, 23 августа, с 7 утра открылись участки в посольстве в Минске и в генеральном консульстве в Бресте. Ожидается, что свой голос отдадут более 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы сделать свой выбор, необходимо иметь лишь паспорт гражданина Казахстана и быть совершеннолетним. В бюллетене – семь политических партий и строка «против всех». Казахстанцам предстоит выбрать 145 депутатов Курултая. Это однопалатный парламент, который будет работать в стране согласно новой Конституции.

Максим Василевский, избиратель: Я здесь уже не первый раз голосую. Всегда приходишь – все организовано на высшем уровне, удобно, хорошо и не занимает никогда много времени.

Тимур Жаксылыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси:

Ключевые политические институты государства – они проходят в ходе этих выборов перезагрузку. Ну это, наверное, такой заключительный этап важных политических реформ, направленных на модернизацию Казахстана, которые были начаты Президентом Казахстана Токаевым несколько лет назад.

За ходом выборов на двух белорусских участках следят международные наблюдатели. Отдать свой голос здесь казахстанцы могут до 20 часов вечера. Всего за пределами Казахстана работают 79 участков. Избиратели могут отдать свои голоса в 61 стране. За рубежом в списках – более 11 тысяч человек. По закону окончательные итоги выборов будут объявлены не позднее чем через семь дней после голосования.