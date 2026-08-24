В Казахстане прошли выборы в новый однопалатный парламент

Выборы в однопалатный парламент Казахстана, которые прошли накануне, признаны состоявшимися. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии страны. По предварительным подсчетам, пятипроцентный барьер преодолели пять партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По числу набранных голосов лидирует правящая «Адилет». Ее поддержали более 70 % избирателей. Далее с большим отставанием следуют «Ауыл» – чуть более 6 %, затем «Республика», Демократическая партия и Общенациональная социал‑демократическая партия. Более 2 % проголосовали против всех. Новый однопалатный парламент избирался впервые. До этого в стране действовал двухпалатный, состоявший из Мажилиса и Сената.