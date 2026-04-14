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Глава МИД Беларуси с официальным визитом посетит Казахстан

14 апреля 2026 05:52
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Акцент – на экономику. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 14 и 15 апреля совершит официальный визит в Казахстан. В центре программы – расширение экономического взаимодействия и запуск новых инструментов для торговли и кооперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Беларуси с официальным визитом посетит Казахстан-2

Ключевым событием станет открытие Генерального консульства Беларуси в Алматы – это усилит поддержку бизнеса, логистики и экспортных проектов. Параллельно стартует Биржевой форум, который создает дополнительную площадку для прямых сделок и продвижения белорусской продукции на казахстанский рынок. В Алматы откроются и новые объекты торговли белорусскими товарами. Министр также посетит предприятия с белорусским капиталом, работающие в Казахстане.

Экономическая составляющая отношений – одна из самых динамичных. Как подчеркивает наш Президент, Казахстан – ключевой партнер Беларуси в Центральной Азии. Взаимная торговля товарами и услугами превышает полтора миллиарда долларов, и потенциал роста остается значительным.

Договорно‑правовая база нашего сотрудничества включает более 80 соглашений, а действующие комиссии и рабочие группы обеспечивают постоянную координацию в промышленности, агросекторе, логистике и научно‑технической сфере. Казахстан стабильно входит в число важнейших рынков для белорусского экспорта, а совместные проекты формируют устойчивую экономическую связку двух государств. По оценке Александра Лукашенко, возможности сторон позволяют удвоить товарооборот, особенно в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, транспорте и высоких технологиях. Это было подчеркнуто на недавней встрече с Послом Казахстана Тимуром Жаксылыковым в Минске.

# Максим Рыженков # Казахстан # Беларусь-Казахстан

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