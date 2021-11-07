Цена может достигнуть 200 тысяч евро. Копия шедевра да Винчи «Мона Лиза» выставлена на продажу

«Мона Лиза» уйдет с молотка. Но не оригинальная картина, а ее копия, созданная в начале XVII века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автор картины неизвестен. Но судя по технике исполнения, художник мог копировать ее прямо с оригинала знаменитой «Моны Лизы» Леонардо да Винчи, которая выставлена во французском Лувре. По оценкам экспертов, конечная цена копии может достигнуть 200 тысяч евро. Пять лет назад другая реплика «Моны Лизы», которая также была создана в XVII веке, была продана на аукционе почти за три миллиона евро.