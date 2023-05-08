Личный фотограф и охранник Сталина родился в белорусской деревне. Вспоминаем Николая Власика

Многолетний начальник личной охраны Сталина, личный фотограф вождя, человек, который курировал ряд государственных вопросов – Власик Николай Сидорович. Большой и сложный путь прошел генерал-лейтенант по историческим лабиринтам Советского Союза. Первые же шаги были сделаны в Беларуси, где до сих пор хранят память о земляке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности у Татьяны Сидоренко.

Ангел-хранитель, тень вождя, цепной пес – какие только эпитеты не были адресованы личному телохранителю Сталина Николаю Сидоровичу Власику. Неоднозначная личность в истории. Он на протяжении 25 лет был не только правой рукой вождя, но фактически членом его семьи.

Свои же первые шаги генерал-лейтенант делал в белорусской глубинке, деревне Бабыничи. Именно здесь, на Слонимщине, память о знаменитом земляке сохранилась. И в ветхом доме – родовом имении Власиков, и в старом колодце, и в церкви где крестили Николая. К слову, тут получил свое первое и единственное образование – три класса церковно-приходской школы.

Дошли до сей поры и воспоминания земляков о том, как с малой родины перевез в Москву приемную дочь Надежду.

Сергей Чигрин, писатель краевед:

Дзяцей у Мікалая Уласіка не было, таму ён узяў сваю пляменніцу ад сястры, каб лягчэй было. І забраў з сабой у Маскву. Там яна і выгадавалася. І Уласіка яна нават называла татай, таму што яна яго любіла, і ён яе добра глядзеў, і жонка Марыя да яе добра адносілася. Так вось, адзіная гэта дачка была радасцю Мікалая Уласіка.

У Надежды Власик-Михайловой связующая нить с земляками и родными никогда не прерывалась. Она щедро делилась воспоминаниями о знаменитом отце. Многие факты озвучивались в беседах, некоторые при помощи переписки.

Сергей Чигрин:

Гэта, у прынцыпе, быў не толькі ахоўнік Сталіна, але і асабісты фатограф. І ён яго фатаграфаваў усюды. Калі б не Уласіка здымкі, тады б мы палову здымкаў пра Сталіна і тое акружэнне, якое было побач са Сталінам, не мелі.

В силу обстоятельств Николай Сидорович был не частым гостем малой родины. Но вот его приезд в 1945-м в деревне запомнили надолго.

Сергей Чигрин:

Пасля 1940 года ён у Бабынічах не быў. І толькі сюды прыехаў недзе ў канцы 1945 года пасля вайны. Ён прывёз сваім землякам, сваёй сястры дзве каровы, потым быка і, мусіць, аднаго каня. Такі падарунак. Таму што пасля вайны, падчас вайны землякам Уласіка жылося цяжка. І ён як мог, так і дапамагаў.

К слову, многие фотографии, личные вещи и награды дочь Власика передала в фонды краеведческого музея Слонима. Эта экспозиция уникальна. Надежда Николаевна очень хотела, чтобы именно на Слонимщине сохранилась память об отце, легендарных личностях и событиях той эпохи.

Наталья Руднева, главный хранитель фондов Слонимского районного краеведческого музея:

Он распоряжался не только его личной охраной, он также занимался воспитанием детей, курировал все парады в Кремле, занимался расписанием транспорта, питанием и многими другими вопросами. То есть человек, который даже участвовал в Тегеранской, Ялтинской конференции вместе с Черчиллем, Труманом, Сталиным. И вот здесь у нас есть фотографии.

Наручные часы, перьевая ручка телохранителя Сталина, серебряный рог – личный подарок Власику от Василия Сталина, шкатулка с изображением семьи. Каждый экспонат был дорог генерал-лейтенанту Николаю Сидоровичу. Для дочери же не имел цены документ, в котором имя ее отца обелили.

Наталья Руднева:

В 1952 году Власик был, к сожалению, репрессирован. Так он и не дождался до конца своей жизни реабилитации. А реабилитирован он был в 2000 году. И у нас есть документ, справка о реабилитации. И она тоже экспонируется в нашем музее. Примечательно, что музейная экспозиция пополняется. Земляки, родственники до сих пор приносят сюда вещи, фото, которые связанны с именем Николая Сидоровича. А главное – приводят детей, чтобы память о земляке продолжала жить.

Елена Исидор, родственница Н. С. Власика:

О том, что он наш родственник, я знала давно, но вот фотографию, я случайно читала информацию о нем, нашла в интернете фотографию. И вспомнила, что такая хранится в альбоме моей бабушка. Поехала в деревню к родителям, подняла фотографии и ее нашла. Сегодня мы передали ее музею, чтобы она хранилась здесь.