Израиль ошеломлен молниеносным реваншем Ирана

Израильское военное руководство и разведка «Моссад» оказались в глубоком замешательстве. В Тель-Авиве рассчитывали, что иранская военная машина выведена из строя на долгие годы, однако реальность оказалась совсем иной. Тегеран продемонстрировал невероятную способность к регенерации своего ВПК, пишет ТАСС.



Как сообщает авторитетное издание The Jerusalem Post, аналитики Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вынуждены признать: их оптимистичные прогнозы снова потерпели крах.



Еще в июне 2025 года израильская авиация нанесла массированный удар по сотне ключевых объектов оборонно-промышленного комплекса Ирана. Количество сброшенных бомб в разы превышало масштабы прошлых операций. Военные эксперты уверяли, что ракетная программа Тегерана «отброшена в прошлое».



Однако спустя всего несколько месяцев выяснилось, что Иран не просто оправился от удара, а смог совершить феноменальный рывок. Причем восстановление идет сразу по многим направлениям, но самый впечатляющий прогресс зафиксирован именно в сегменте баллистических ракет.



Журналисты JPost подчеркивают драматизм ситуации: это уже третий крупный просчет израильской разведки подряд. Ранее ЦАХАЛ аналогично недооценил возможности Ирана в октябре 2024-го и январе 2025 года.



В руководстве армии и спецслужб Израиля открыто говорят про «поразительно быстрый поворот», которого никто не ожидал. Несмотря на то что значительная часть инфраструктуры исламской республики находится в критическом состоянии, иранцы нашли креативные и нестандартные способы обойти разрушения и перезапустить конвейеры.



По новым оценкам израильских и зарубежных экспертов:



• Если Иран выйдет на производство от 100 до 300 ракет в месяц, то уже к началу или середине 2027 года он полностью восполнит арсенал до уровня лета 2025-го.



• А к 2028 году ракетный потенциал Тегерана станет для Израиля еще более экзистенциальной и разрушительной угрозой, чем был до начала военной кампании.



Судя по всему, стратегия «разовых сокрушительных ударов» дает лишь временный эффект, а способность Ирана адаптироваться к экстремальным условиям стала неприятным сюрпризом как для ЦАХАЛ, так и для их западных союзников.

Фото: Pinterest