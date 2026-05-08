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В Израиле зафиксировали первый случай заражения хантавирусом

08 мая 2026 08:26
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Зафиксированы новые очаги хантавируса. Израильские врачи зарегистрировали первый в истории страны случай заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле зафиксировали первый случай заражения хантавирусом-2

Пациент – мужчина, который подхватил инфекцию во время поездки в Восточную Европу. Его состояние стабильно. Но главный очаг в Атлантике, где круизный лайнер превратился в плавучую инфекционную палату. На борту судна, вышедшего из Аргентины 20 марта, трое пассажиров скончались, еще 8 человек заразились хантавирусом. Среди погибших – супружеская пара из Нидерландов и гражданка Германии. По данным ВОЗ, на борту находится 146 человек. В отчаянной попытке остановить распространение вируса, власти Калифорнии разыскивают два десятка пассажиров, сошедших на берег до того, как стало известно об инфекции.

# Израиль

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