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Борцы с огнём: чем отличались пожарные службы прошлого века от современных?

19 января 2017 08:40
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По легенде бог Прометей даровал нашим предкам стихию огня. Однако божественный дар стал для людей не только источником тепла и света, но и наказанием. Возникающие пожары они считали небесной карой и боролись с пламенем молитвами и различными обрядами. Существовало и такое суеверие, что удары грома и молнии поражают лишь те предметы, в которых спрятался нечистый дух.

Согласно огненным порядкам по сигналу колокола на заходе солнца все жители гасили огонь в домашних очагах и печах. За соблюдением правил следили так называемые стражники от огня или огнянники.

В случае пожара ночные сторожа должны были стучать колотушкой, чтобы разбудить обывателей. Того, кто уклонялся от пожарной повинности, гнали на тушение пожара силой или сурово наказывали.

Брандмейстеры, как назывались пожарные с 19 века, ездили на повозке с лошадьми, на которой закреплялась бочка с водой и необходимые инструменты.

Сирен в те времена не было. Поэтому на передовом конно-бочечном ходу устанавливали колокол.

Так все вокруг знали, что огнеборцы мчатся на пожар и их движению мешать нельзя.

Условия пожарной службы также значительно отличались от современных.

Ситуация изменилась, когда комплектование пожарных команд стало осуществляться не через военное министерство, а по вольному найму. В эту профессию приходили неравнодушные смелые люди. Они способствовали развитию пожарной службы, чтобы спасти жизнь каждого, оказавшегося в беде.

# История # Фотофакт # Алёна Чернявская # Ирина Уласевич

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