Гомельские медики оказывают помощь российским военнослужащим, находившимся в плену

Гомельские медики оказывают необходимую помощь российским военнослужащим, находившимся в украинском плену. Планируется, что в ближайшее время всех десятерых пациентов передадут российской стороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению главы нашего государства накануне в пункте пропуска Новая Гута состоялось очередное гуманитарное мероприятие. Украинской стороне переданы 10 граждан данной страны, которые ранее были задержаны на территории Беларуси за нарушение миграционного и иного законодательства. В свою очередь украинская сторона передала Беларуси 10 военнослужащих Вооруженных Сил России, которые находились в плену. Гражданам России в зависимости от состояния здоровья, наши медики оказывают помощь.

Петр Клюев, исполняющий обязанности главного врача Гомельской городской клинической больницы №3:

Всем 10 пациентам, поступившим вчера в наш стационар, была оказана вся необходимая медицинская помощь. Были выполнены клинико-лабораторные исследования, инструментальные исследования, включая по показаниям рентгенологические снимки и компьютерную томографию. Пациенты были консультированы врачами терапевтического профиля, осмотрены врачами-хирургами.

Была проведена очень большая и очень тщательная работа, потому что было видно, даже потому как встречали нас, что подготовились очень тщательно, подошли очень серьезно к этому вопросу, подошли основательно, сработали четко все. Такую миссию Беларусь по поручению главы государства выполняет системно. И вот наша страна очередной раз подтвердила статус надежного партнера.