Рост ВВП запланировали в Беларуси на ближайшую пятилетку

Продолжается подготовка к проведению второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Стратегическая планерка определит путь страны на ближайшие 5 лет. Программа социально‑экономического развития, которую обсуждают делегаты ВНС, затрагивает самые важные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект документа на завершающей стадии подготовки. От областей до Минска – делегаты уже работают над дорожной картой. Документ рассмотрели депутаты Палаты представителей. Для совершенствования стратегии внесен ряд корректировок.

Обсуждение проекта пятилетней программы стало особенно важным, к привычным направлениям добавлены новые приоритеты, включая укрепление обороноспособности и молодежную политику. Это значит, что Беларусь готова смотреть вперед, прежде всего на интересы будущих поколений.

За каждым из семи приоритетов – реальная забота о людях, стабильность и развитие. Эффективность будут оценивать по индикаторам, их количество также увеличили в несколько раз. В документе отражены волнующие людей темы: новые производства, рабочие места. Но прежде всего создание комфортной социальной среды.