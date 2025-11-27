Рост ВВП запланировали в Беларуси на ближайшую пятилетку
Продолжается подготовка к проведению второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Стратегическая планерка определит путь страны на ближайшие 5 лет. Программа социально‑экономического развития, которую обсуждают делегаты ВНС, затрагивает самые важные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект документа на завершающей стадии подготовки. От областей до Минска – делегаты уже работают над дорожной картой. Документ рассмотрели депутаты Палаты представителей. Для совершенствования стратегии внесен ряд корректировок.
Обсуждение проекта пятилетней программы стало особенно важным, к привычным направлениям добавлены новые приоритеты, включая укрепление обороноспособности и молодежную политику. Это значит, что Беларусь готова смотреть вперед, прежде всего на интересы будущих поколений.
За каждым из семи приоритетов – реальная забота о людях, стабильность и развитие. Эффективность будут оценивать по индикаторам, их количество также увеличили в несколько раз. В документе отражены волнующие людей темы: новые производства, рабочие места. Но прежде всего создание комфортной социальной среды.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
Отличает пятилетку прежде всего компактность и то, что в мы рамках доработки рабочей группой определили очень актуальные и востребованные приоритеты, особенно с позиции востребованности граждан. Провели большие социологические исследования, которые ответили на главные запросы общества. Делегаты отмечают, что программа получилась народной, понятной.
Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ключевая цель – переход на новый качественный уровень жизни каждого белоруса, в центре внимания – человек. Обеспечение стабильности численности населения и роста рождаемости населения очень важны. Потому что эта касается каждого из нас. Есть трудовые ресурсы – есть развитие экономики. Есть развитие экономики – есть налоги. Есть налоги, поступающие в бюджет, – есть развитие страны в целом.
Все положения программы учитывают реальную обстановку в стране и в мире. Внешние факторы оказывают значительное влияние на жизнь людей. Стоит задача через проблемы найти возможности для развития. При реализации всех мероприятий дорожной карты можно добиться значительного роста ВВП, его прогнозируют на уровне 116 % – увеличатся доходы населения, инвестиции, экспорт.