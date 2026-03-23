В Институте пограничной службы Беларуси прошел день открытых дверей

Пограничники подробно рассказали гостям о требованиях для поступления в 2026 году, особенностях обучения и служебной подготовки. Для абитуриентов организовали насыщенную программу – выставку образцов вооружения, показательные выступления роты почетного караула, работу кинологов со служебными собаками. Курсанты провели мастер-класс по приемам рукопашного боя – один из самых зрелищных элементов дня.

Тимофей Некрашевич, учащийся Брестского государственного колледжа транспорта и сервиса: Я из города Бреста, я учусь в государственном колледже транспорта и сервиса и состою военно-патриотическом клубе «Сокол». Там я узнал про быт военнослужащих пограничной службы. Мне это все очень понравилось. И сегодня я приехал на день открытых дверей в Институт пограничной службы. Мне очень все понравилось, в будущем хочу очень сильно сюда поступить.

Андрей Крупский, заместитель начальника Института пограничной службы Беларуси:

В рамках подготовки к реальным условиям службы на границе учеба на 60 % практико-ориентирована. С первых дней, используя материальную базу Института пограничной службы, учебного центра, мы максимально приближаем к условиям реальной службы на государственной границе. Используются, как и городки пограничной службы, пограничного контроля, которые находятся на территории непосредственно Института пограничной службы, в учебном центре в городе Сморгонь у нас есть учебный комплекс «Пограничная застава», который полностью идентичен реальным пограничным заставам, которые выполняют задачи по охране государственной границы. И именно там отрабатывается пограничное мастерство наших курсантов с первого по четвертый курс. Ежегодно наши курсанты выезжают на пограничные заставы, в отделении пограничного контроля, на практике, где уже в реальных условиях отрабатывают те знания, которые получили в стенах института.

Экскурсии по учебным аудиториям и курсантскому общежитию позволили увидеть, как организована повседневная жизнь будущих защитников границы. Завершился День открытых дверей по-солдатски – всех гостей угостили настоящей полевой кашей.