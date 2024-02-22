История, которая вершится на наших глазах! Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира в Дубае, сообщили в программе СТВ-Спорт».

В матче 1/4 подопечные Николаса Альварадо одолели трехкратных чемпионов планеты – команду Португалии. Коллективы провели упорный и напряженный поединок. Основное время закончилось со счетом 3:3. Игра продолжилась в овертайме, где наши парни все-таки сломили сопротивление оппонентов. Они бились до конца и сумели поразить ворота португальцев на последнем отрезке. Предлагаем увидеть решающее взятие ворот и насладиться победными эмоциями.

Отметим, главным героем матча стал Игорь Бриштель. Он оформил покер. На данный момент белорус возглавляет бомбардирскую гонку мундиаля. В его активе уже 10 забитых мячей. Также блестящей игрой отличился вратарь Михаил Августов.

Игорь Бриштель, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

Мы очень счастливы, что сегодня выиграли. Это большой шаг для нашей страны, для нас как игроков. Мы уже умеем играть такие сложные матчи. Цель – отдохнуть и готовиться к полуфиналу. Поэтому осталось два матча на чемпионате. Собраться, хорошо отдохнуть, разобрать соперника. И только в бой!

В битве за финал чемпионата мира по пляжному футболу наша дружина сойдется с победителем пары Италия – Таити. Полуфинальные встречи пройдут 24 февраля.