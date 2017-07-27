Победная философия и смелая игра: сборная Беларуси по пляжному футболу готовится к третьему этапу Евролиги с новым тренером

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу готовится стартовать в Евролиге. В ближайшую пятницу наша команда начнет выступление на третьем этапе в Москве. Помимо хозяев соперниками белорусов будут греки и швейцарцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На турнир национальная команда поедет вместе с новым рулевым: Николас Альварадо возглавил белорусскую дружину около месяца назад и уже успел отпраздновать с ней победу на «Кубке дружбы» в Витебске. Победная философия и смелая, агрессивная игра – вот на что в первую очередь направлена работа нового тренерского штаба. Капитан сборной и лучший игрок страны Игорь Бриштель уже отметил для себя позитивные изменения.