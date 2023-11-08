Пляжный футбол. Сборная Беларуси занимает 19-ю строчку в международном рейтинге команд

Международная федерация пляжного футбола представила обновленный рейтинг. Сборная Беларуси по сравнению с прошлой версией продвинулась вверх. Отныне дружина располагается на 19-м месте в мире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидируют бразильцы. К слову, пляжные футболисты первыми определились с лауреатами года. Лучшим стал Игорь Бриштель. Он игрок национальной сборной, а также выступает за российский «Кристалл». В опросе форвард набрал 99 баллов. Всего на награду претендовали 13 человек.