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Пляжный футбол. Сборная Беларуси занимает 19-ю строчку в международном рейтинге команд

08 ноября 2023 14:13
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Международная федерация пляжного футбола представила обновленный рейтинг. Сборная Беларуси по сравнению с прошлой версией продвинулась вверх. Отныне дружина располагается на 19-м месте в мире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пляжный футбол. Сборная Беларуси занимает 19-ю строчку в международном рейтинге команд-1

Лидируют бразильцы. К слову, пляжные футболисты первыми определились с лауреатами года. Лучшим стал Игорь Бриштель. Он игрок национальной сборной, а также выступает за российский «Кристалл». В опросе форвард набрал 99 баллов. Всего на награду претендовали 13 человек.

# Спортивные соревнования # Игорь Бриштель # Фотофакт

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