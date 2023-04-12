Сборная Беларуси по пляжному футболу минимально уступила россиянам в товарищеском матче

Сборная Беларуси по пляжному футболу находится на учебно-тренировочном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда провела первый товарищеский матч. В оппонентах были россияне. Наши парни уступили с минимальной разницей – 5:6. По дублю оформили Игорь Бриштель и Владимир Устинович. Также точный удар на свой счет записал Никита Чайковский. Сегодня, 12 апреля, белорусы померятся силами с хозяевами.