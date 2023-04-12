Прямой эфир

Сборная Беларуси по пляжному футболу минимально уступила россиянам в товарищеском матче

12 апреля 2023 14:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сборная Беларуси по пляжному футболу находится на учебно-тренировочном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Сборная Беларуси по пляжному футболу минимально уступила россиянам в товарищеском матче-1

Команда провела первый товарищеский матч. В оппонентах были россияне. Наши парни уступили с минимальной разницей – 5:6. По дублю оформили Игорь Бриштель и Владимир Устинович. Также точный удар на свой счет записал Никита Чайковский. Сегодня, 12 апреля, белорусы померятся силами с хозяевами.

# Футбол # Игорь Бриштель # Владимир Устинович # Никита Чайковский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Баскетбол. Стали известны даты финальных серий мужского и женского национальных чемпионатов
12 апреля 2023 13:02

Баскетбол. Стали известны даты финальных серий мужского и женского национальных чемпионатов

5:1 в матче, 4:0 в серии. Пинские «Ястребы» – чемпионы Высшей лиги по хоккею
12 апреля 2023 13:01

5:1 в матче, 4:0 в серии. Пинские «Ястребы» – чемпионы Высшей лиги по хоккею

Белтелерадиокомпания запустила фирменный спортивный интернет-портал sport5.by
12 апреля 2023 11:11

Белтелерадиокомпания запустила фирменный спортивный интернет-портал sport5.by