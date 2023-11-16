Президент Израиля Герцог: защита граждан Израиля важнее, чем смерть палестинцев

Президент Израиля Ицхак Герцог высказал свою озабоченность гибелью палестинцев, но при этом подчеркнул, что его основная задача – защитить свой народ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой Financial Times.

Это высказывание было сделано после того, когда США выразили озабоченность по поводу большого числа жертв среди палестинцев в ходе противостояния с Израилем.

Ранее, 7 октября, в ответ на атаки ХАМАС Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа, установив контроль над всеми населенным пунктами вблизи границы и нанося авиаудары по объектам в секторе.