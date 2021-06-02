Александр Лукашенко поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля

Новости Израиля. Новым президентом Израиля избран Ицхак Герцог. В ходе тайного голосования депутатов Кнессета его кандидатуру поддержали 87 парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. Новым президентом Израиля избран Ицхак Герцог. В ходе тайного голосования депутатов Кнессета его кандидатуру поддержали 87 парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Герцог завил, что хочет быть президентом для всех израильтян и работать в интересах сплочения страны.
С избранием на пост президента Ицхака Герцога поздравил Александр Лукашенко. Белорусский лидер пожелал ему крепкого здоровья, успехов и плодотворной деятельности на благо Израиля и мира в регионе.