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Александр Лукашенко поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля

02 июня 2021 19:37
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Новости Израиля. Новым президентом Израиля избран Ицхак Герцог. В ходе тайного голосования депутатов Кнессета его кандидатуру поддержали 87 парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля-1

Герцог завил, что хочет быть президентом для всех израильтян и работать в интересах сплочения страны.

Александр Лукашенко поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля-4

С избранием на пост президента Ицхака Герцога поздравил Александр Лукашенко. Белорусский лидер пожелал ему крепкого здоровья, успехов и плодотворной деятельности на благо Израиля и мира в регионе.

# Выборы # Ицхак Герцог # Александр Лукашенко # Фотофакт

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