Александр Лукашенко поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля

Новости Израиля. Новым президентом Израиля избран Ицхак Герцог. В ходе тайного голосования депутатов Кнессета его кандидатуру поддержали 87 парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Герцог завил, что хочет быть президентом для всех израильтян и работать в интересах сплочения страны.