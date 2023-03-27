Президент Израиля призвал немедленно остановить процесс принятия судебной реформы

Такой посыл Ицхак Герцог адресовал правительству Израиля. Приостановить принятие судебной реформы израильский лидер призвал из-за критической обстановки в стране на фоне масштабных протестных акций и столкновений между демонстрантами и сотрудниками полиции.

Во имя единства государства призываю остановить законодательный процесс, написал президент Израиля в понедельник, 27 марта, в Twitter, информирует ТАСС. По его словам, под угрозой нацбезопасность и экономика. Раскол происходит в обществе, констатировал Ицхак Герцог.

Как сообщалось, поводом для масштабных протестных акций, которые начались в стране в воскресенье, 26 марта, стала отставка премьер-министра страны. Он поддержал приостановку судебной реформы, на которой настаивает правящая коалиция.