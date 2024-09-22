Президент Израиля отвергает причастность Тель-Авива к подрыву пейджеров в Ливане

Тель-Авив не имеет отношения к операции по подрыву пейджеров в Ливане. Такое заявление сделал президент Израиля Ицхак Герцог, пишет РИА Новости.

В средствах массовой информации ранее выносилось предположение, что Израиль участвовал в подготовке операции, в ходе которой были подорваны пейджеры в Ливане.