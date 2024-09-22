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Президент Израиля отвергает причастность Тель-Авива к подрыву пейджеров в Ливане

22 сентября 2024 13:42
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Тель-Авив не имеет отношения к операции по подрыву пейджеров в Ливане. Такое заявление сделал президент Израиля Ицхак Герцог, пишет РИА Новости.

«Отрицаю какую-либо причастность к той или иной операции», – сообщил Герцог.

В средствах массовой информации ранее выносилось предположение, что Израиль участвовал в подготовке операции, в ходе которой были подорваны пейджеры в Ливане.

# Международная политика # Ицхак Герцог

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