Президент Израиля призвал правительство остановить принятие судебной реформы

Новости Израиля. В Израиле нарастает волна протестов против судебной реформы. Ситуация накалилась, когда стало известно, что в отставку отправлен министр обороны, не поддержавший законопроект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки тысяч человек минувшей ночью вышли на улицы городов. В Иерусалиме толпы собрались у дома премьера, требуя восстановить в должности мятежного главу военного ведомства и отменить скандальный законопроект. Митингующие прорвали кордон безопасности и бросились к резиденции. Чтобы остановить толпу, полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Всю ночь не прекращались стычки и в Тель-Авиве. Там перекрывали улицы и жгли костры. В Хайфе несколько тысяч человек также заблокировали центр города, для их разгона привлекли усиленные наряды полиции. Президент Израиля призвал правительство немедленно остановить процесс принятия судебной реформы.