Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов

Он получил чуть более 74 % голосов избирателей. Об этом сообщил избирком после обработки данных, полученных со всех участков. Во время встречи с журналистами в предвыборном штабе Науседа заявил, что продолжит курс Литвы, значительное место в котором занимала поддержка Украины.