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Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов

27 мая 2024 07:57
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Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов-1

Он получил чуть более 74 % голосов избирателей. Об этом сообщил избирком после обработки данных, полученных со всех участков. Во время встречи с журналистами в предвыборном штабе Науседа заявил, что продолжит курс Литвы, значительное место в котором занимала поддержка Украины.

# Выборы # Гитанас Науседа # Новости Литвы

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