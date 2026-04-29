Лепешко: программа по укреплению западных рубежей Союзного государства выполняется полностью

Мероприятия по укреплению пограничной безопасности Союзного государства выполняются в полном объеме. Об этом было заявлено на заседании Комиссии Парламентского Собрания по безопасности и обороне в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на белорусско-польском участке границы в Гродненской и Брестской областях основные усилия направлены на совершенствование системы мониторинга и внедрение современной инженерной техники. Что касается российско-польского и российско-финского участков, то там оборудуют три пограничные заставы. Программа по укреплению западных рубежей Союзного государства рассчитана до 2027 года.

Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси:

Все денежные средства, которые были выделены из финансового органа Союзного государства, белорусской стороной все освоены. В ходе проведения заседания комиссии в 2025 году, в первой половине года в городе Лиде, мы могли воочию увидеть, куда реализованы денежные средства Союзного государства, увидеть участки государственной границы, каким образом они усилены именно с технической точки зрения.

Также в центре внимания была подготовка совместной военно-патриотической смены учащихся суворовского и нахимовского училищ. Смена проходит во всероссийском детском центре «Орленок». В 2026 году там оздоровятся около 400 человек. Также прорабатывается возможность возобновления историко-правовой смены «Будущее правопорядка» для детей сотрудников МВД двух стран.