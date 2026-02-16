Масштабный экзамен для Вооружённых Сил! Внезапная проверка боеготовности продолжается

Видеть объективную картину. В Беларуси продолжается внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил, начатая по поручению Президента. Особенность этого этапа – в его комплексности: учебно-боевые задачи одновременно отрабатывают подразделения различных родов войск: от мобильных десантных групп до тяжелой механизированной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне экзамен на выносливость держали гвардейцы 38-й Брестской десантной бригады. Бойцы совершили марш на пять километров в полной боевой амуниции. Несмотря на сложные погодные условия и скользкое покрытие, подразделения уложились в жесткие временные нормативы, подтвердив свою готовность к оперативной переброске. Стальной характер! Как брестские десантники преодолели марш-бросок в рамках проверки ВС. Проверка боеготовности Вооруженных Сил – это реальная возможность оценить способность армии реагировать на угрозы и вызовы в отношении государства. Ответом на сохраняющуюся напряженность в регионе и в особенности у наших границ становится комплексное укрепление обороноспособности.