Масштабный экзамен для Вооружённых Сил! Внезапная проверка боеготовности продолжается
Видеть объективную картину. В Беларуси продолжается внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил, начатая по поручению Президента. Особенность этого этапа – в его комплексности: учебно-боевые задачи одновременно отрабатывают подразделения различных родов войск: от мобильных десантных групп до тяжелой механизированной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне экзамен на выносливость держали гвардейцы 38-й Брестской десантной бригады. Бойцы совершили марш на пять километров в полной боевой амуниции. Несмотря на сложные погодные условия и скользкое покрытие, подразделения уложились в жесткие временные нормативы, подтвердив свою готовность к оперативной переброске.
Стальной характер! Как брестские десантники преодолели марш-бросок в рамках проверки ВС.
Проверка боеготовности Вооруженных Сил – это реальная возможность оценить способность армии реагировать на угрозы и вызовы в отношении государства. Ответом на сохраняющуюся напряженность в регионе и в особенности у наших границ становится комплексное укрепление обороноспособности.
Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы видим, что соседние страны сохраняют свою недружественную риторику по отношению к Республике Беларусь. Кроме того, они увеличивают численность своих Вооруженных Сил и тратят огромные средства на закупку наступательных и дальнобойных вооружений. Самое главное – соединения воинских частей этих стран и стран НАТО приближаются к границам Республики Беларусь и к границам Союзного государства. Поэтому обороноспособности в Республике Беларусь мы вынуждены уделять самое пристальное внимание.
Впереди у участников проверки самый ответственный этап: выход на полигоны для проведения боевых стрельб. Инспекция продлится до весны, и за это время через «сито» внезапных вводных пройдет большинство соединений и воинских частей. По окончании проверки каждый этап будет детально разобран. Это позволит скорректировать систему подготовки, устранить ошибки и повысить эффективность действий подразделений.