Школы Ганы массово внедряют искусственный интеллект и программирование

Гана делает важный шаг к подготовке детей к технологичному будущему – искусственный интеллект, программирование и основы кодинга включены в национальную школьную программу. Реформа охватывает все ступени. Но по мере того как программа обретает форму, растут опасения: готовы ли учителя, хватит ли техники и будет ли доступ к технологиям равным по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Родители учеников обеспокоены, что дети могут слишком полагаться на ИИ, используя его как готовый ответ вместо самостоятельного поиска решений. По их словам, чрезмерная зависимость от цифровых инструментов способна ослабить критическое мышление, навыки анализа и способность формировать собственные идеи. В школах сейчас каникулы, но в одном из заведений в Аккре ученики уже готовятся к нововведениям. С сентября изменения затронут воспитанников от детского сада до старших классов. Учебные заведения спешно модернизируют технику.

Рафаэль Дьюк Торконоо, завуч школы: Мы готовим наши лаборатории, оснащаем их самым современным оборудованием, интерактивными досками и другой техникой, которая поможет нам вести этот курс на серьезном уровне.

Обенфо Кваси Джьетуа, представитель Национального совета частных школ Ганы:

Нужно сделать несколько базовых вещей. Провести национальную кампанию по обучению учителей и информированию родителей, чтобы они понимали свою роль. Есть и другие стороны. Например, технологические компании. Их тоже нужно подключить.

Появление технологий в классе – только первый шаг. Специалисты по образовательной политике настаивают: без скоординированных усилий государства, школ и технологического сектора реформа рискует остаться на бумаге. С запуском программы в следующем месяце в Гане рассчитывают вырастить поколение новаторов и создателей цифрового будущего страны.