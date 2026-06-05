Президент Ганы прибыл в Беларусь с официальным визитом

Беларусь и Гана расширяют сотрудничество. Начался официальный визит главы этого африканского государства в нашей стране. Это первый в истории двусторонних отношений визит на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В апреле 2026 года на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств, в числе которых был и дипломат из Ганы, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь видит в этой африканской стране важного и перспективного партнера.

Ранее в МИД нашей страны заявляли, что к визиту для подписания готовился большой пакет документов и проекты, схожие по наполнению с тем, как Беларусь сотрудничает с Зимбабве. Речь идет о поставках сельхозтехники. Есть также планы по наращиванию сотрудничества в образовательной сфере.