Регионы Ганы восстанавливаются после сильнейшего затопления

Разрушительные паводки затопили Алладжо – пригород Аккры в Гане. Семьи оплакивают погибших, предприятия лежат в руинах, а восстановление идет медленно и болезненно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя неделю вода все еще течет по крупному водоотводному каналу. Над бетонными стенами – длинные линии мусора и разрушенных вещей, оставшихся после мощного потока, который прошел через жилые кварталы. По словам местных жителей, вода поднялась до опасных отметок всего за несколько часов, перелилась через берега и стремительно ворвалась в дома. Паводок оставил после себя грязь, обломки и разрушенные хозяйства. Люди очищают жилища, пытаются спасти то немногое, что осталось.

Пострадали и предприятия: владельцы магазинов лишились товаров, оборудование оказалось непригодным, многие не знают, как восстановить работу. Сезонные паводки для Аккры не редкость, однако стремительная урбанизация, слабая система водоотведения, застройка водно-болотных угодий и более интенсивные осадки, связанные с изменением климата, делают такие бедствия все более частыми и разрушительными.