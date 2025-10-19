Байден впервые после начала лечения онкозаболевания появился на публике

Бывший лидер США Джо Байден впервые выступил на публике после сообщений о том, что он проходит курс лучевой и гормональной терапии по поводу рака предстательной железы. Об этом пишет РИА Новости.

Он посетил вечернюю службу в церкви Святого Иосифа, куда регулярно ходит на протяжении многих лет. Согласно наблюдениям, Байден выглядел ослабленным, двигался медленно и опирался на свою спутницу, в то время как его жена Джилл отсутствовала.

У Байдена также есть заметный шрам над правым глазом, след недавней операции по удалению рака кожи. По словам онколога Эзекиэля Эмануэля, заболевание могло развиться с начала его президентского срока. Это привело к критике официального отчета врача Белого дома от февраля 2024 года, в котором говорилось, что у Байдена не было проблем со здоровьем.

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