Экспонаты времен Наполеона и миниатюры зданий – чем еще удивят в музее Ошмян

На навигаторе приключений Ошмянский район! Начинаем телегид с краеведческого музея в программе «Путевка BY».

В этом зале впечатлят макеты ошмянских достопримечательностей: Боруны, Гольшаны, Жупраны. Можно сразу спланировать выходные. Здесь переплетаются традиционная крестьянская культура и городская. Орудия труда, предметы быта и искусства восхищают. Чего стоит только кольчуга XVI века! Реставраторы были поражены ювелирному плетению. Белорусские Ромео и Джульетта! «Черный замок Ольшанский» – вымысел или основан на реальных событиях? Ответ здесь.

Геройский дух передает и кираса. Она принадлежала крылатым гусарам – знаменитой коннице ВКЛ. Эстетов удивит коллекция часов и граммофон, а фанатов истории – оригинальная литая лава, которая стояла у дворца графов Чапских.

Среди ценных экспонатов – части скульптур из песчаника XVII века. Они, предположительно, попали в музей из Гольшан, но до сих пор загадка, из костела или из каплицы легендарного замка. Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Я вспомнила гусарскую балладу. Форма осталась, это оригинал?

Анастасия Новицкая, директор Ошмянского краеведческого музея им. Ф.К. Богушевича:

У нас есть предметы войны с Наполеоном. Здесь не только находится гусарский доломан, но также и ташка – это сумка. Всем известно, что Наполеон оставил свою армию в декабре 1812 года в Сморгони. Поздно вечером стоял трескучий 30-градусный мороз, и он приехал в Ошмяны.

Анастасия Новицкая:

Это достоверный факт, он останавливался в корчме. Когда он поздно ночью ехал, он увидел вдалеке костры, которые жгли казаки генерала Всеславина. Они готовили нападение на наступающую французскую армию. На следующий день состоялся бой под Ошмянами, но на тот момент Наполеону удалось проскользнуть в сторону Вильно и дальше уехать в Париж.