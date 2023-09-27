Дворец Тиберия в Риме вновь открыт после 50-летней реставрации

Новости Италии. 50 лет реставрации – и дворец Тиберия снова открыт для посетителей. Эту достопримечательность на Палантине закрыли еще полвека назад, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Долгое время специалисты укрепляли конструкцию здания, чтобы оно не обрушилось. Зато теперь дворец готов к потоку гостей.

В целом в нем отреставрировали 13 комнат. Жители и гости итальянской столицы уже и не надеялись снова побывать во дворце, но теперь у них есть возможность даже посмотреть новую выставку. Посетителям покажут найденные при раскопках археологические ценности – это мраморные статуи, монеты, изделия из стекла и металла, а также другие артефакты.

Мартина Альмонте, археолог:

Мы изучали мрамор, чтобы понять, как был украшен дворец. Мы попробовали воссоздать его первоначальный вид. В этом дворце все гигантское. Колонны были огромными. Подобных тогда не было во всей империи.