Тадж-Махал может скоро затопить. Местные уже начали прощаться с легендарным мавзолеем

Новости Индии. Жители Индии прощаются с Тадж-Махалом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мера временная, надеются местные, но своих переживаний не скрывают.
Новости Индии. Жители Индии прощаются с Тадж-Махалом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мера временная, надеются местные, но своих переживаний не скрывают.
Всемирно известная достопримечательность уходит под воду. К стенам легендарного мавзолея подступила река Ямуна. Паводок уже затопил сад, который расположен у Тадж-Махала. Так близко вода подобралась впервые почти за полвека.
Сундер Дубей, житель Индии:
Мы живем по соседству и беспокоимся, что наши дома могут быть повреждены. Из-за этого чувства страха мы не можем спать по ночам. Вдруг ночью уровень воды действительно поднимется. А Тадж-Махал – чудесный памятник. Невозможно выразить эмоции, когда прикасаешься к нему.
Подъем воды уже превышает безопасный уровень более чем на полтора метра. В зоне риска подвальные помещения мавзолея, а это опасно для фундамента здания. Ведь построено оно еще в XVII веке.