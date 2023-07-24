Тадж-Махал может скоро затопить. Местные уже начали прощаться с легендарным мавзолеем

Новости Индии. Жители Индии прощаются с Тадж-Махалом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мера временная, надеются местные, но своих переживаний не скрывают.

Всемирно известная достопримечательность уходит под воду. К стенам легендарного мавзолея подступила река Ямуна. Паводок уже затопил сад, который расположен у Тадж-Махала. Так близко вода подобралась впервые почти за полвека.

Сундер Дубей, житель Индии:

Мы живем по соседству и беспокоимся, что наши дома могут быть повреждены. Из-за этого чувства страха мы не можем спать по ночам. Вдруг ночью уровень воды действительно поднимется. А Тадж-Махал – чудесный памятник. Невозможно выразить эмоции, когда прикасаешься к нему.