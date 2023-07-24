Прямой эфир

Тадж-Махал может скоро затопить. Местные уже начали прощаться с легендарным мавзолеем

24 июля 2023 11:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Жители Индии прощаются с Тадж-Махалом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мера временная, надеются местные, но своих переживаний не скрывают.

Тадж-Махал может скоро затопить. Местные уже начали прощаться с легендарным мавзолеем-1

Всемирно известная достопримечательность уходит под воду. К стенам легендарного мавзолея подступила река Ямуна. Паводок уже затопил сад, который расположен у Тадж-Махала. Так близко вода подобралась впервые почти за полвека.

Тадж-Махал может скоро затопить. Местные уже начали прощаться с легендарным мавзолеем-4

Сундер Дубей, житель Индии:
Мы живем по соседству и беспокоимся, что наши дома могут быть повреждены. Из-за этого чувства страха мы не можем спать по ночам. Вдруг ночью уровень воды действительно поднимется. А Тадж-Махал чудесный памятник. Невозможно выразить эмоции, когда прикасаешься к нему.

Тадж-Махал может скоро затопить. Местные уже начали прощаться с легендарным мавзолеем-7

Подъем воды уже превышает безопасный уровень более чем на полтора метра. В зоне риска подвальные помещения мавзолея, а это опасно для фундамента здания. Ведь построено оно еще в XVII веке.

# Достопримечательности # Марина Кишкурно # Новости Индии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Американец сорвал джекпот и выиграл миллиард долларов. Кто этот счастливчик?
24 июля 2023 11:53

Американец сорвал джекпот и выиграл миллиард долларов. Кто этот счастливчик?

Путин утвердил закон о внедрении цифрового рубля в РФ
24 июля 2023 11:50

Путин утвердил закон о внедрении цифрового рубля в РФ

Романтическая история в Московском зоопарке. Панды Жуи и Диндин могут подарить потомство
24 июля 2023 11:50

Романтическая история в Московском зоопарке. Панды Жуи и Диндин могут подарить потомство