В преддверии Всемирного дня донора в Минске прошла акция БСЖ

В преддверии Всемирного дня донора крови Белорусский союз женщин провел в Минске благотворительную акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверии Всемирного дня донора крови Белорусский союз женщин провел в Минске благотворительную акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она состоялась при поддержке РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Участие приняли более 40 добровольцев – каждый прошел медосмотр и сдал кровь.
Ирина Алиева:
Мы с коллегами пришли сегодня поддержать благотворительную акцию, так как и по работе, и в жизни мы придерживаемся принципа, что необходимо делать добро, надо помогать людям.
Инна Солдатенко, заместитель председателя Белорусского союза женщин:
Я хочу отметить, что вообще забота друг о друге и сдача крови – это один из самых важных показателей развития общества, уровня его развития. Если человек может поделиться не только материальным, но и тем, что ему очень дорого, а это частицы своего здоровья, это очень важно, и это нужно, конечно же, поддерживать.
В ближайшее время такие мероприятия пройдут во всех регионах страны.