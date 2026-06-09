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В преддверии Всемирного дня донора в Минске прошла акция БСЖ

09 июня 2026 06:10
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В преддверии Всемирного дня донора крови Белорусский союз женщин провел в Минске благотворительную акцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии Всемирного дня донора в Минске прошла акция БСЖ-2

Она состоялась при поддержке РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Участие приняли более 40 добровольцев – каждый прошел медосмотр и сдал кровь.

В преддверии Всемирного дня донора в Минске прошла акция БСЖ-4

Ирина Алиева:
Мы с коллегами пришли сегодня поддержать благотворительную акцию, так как и по работе, и в жизни мы придерживаемся принципа, что необходимо делать добро, надо помогать людям.

В преддверии Всемирного дня донора в Минске прошла акция БСЖ-6

Инна Солдатенко, заместитель председателя Белорусского союза женщин:
Я хочу отметить, что вообще забота друг о друге и сдача крови – это один из самых важных показателей развития общества, уровня его развития. Если человек может поделиться не только материальным, но и тем, что ему очень дорого, а это частицы своего здоровья, это очень важно, и это нужно, конечно же, поддерживать.

В ближайшее время такие мероприятия пройдут во всех регионах страны.

# Белоруский союз женщин # Донорство в Беларуси

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