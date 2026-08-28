В Минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии опровергли слухи о нехватке донорской крови

Ну а вот совершенно локальный случай, когда неверно истолкованная информация становится «плодородной почвой» для кривотолков. Речь о волне фейков по весьма чувствительному вопросу, но прямо сейчас в этой истории расставим правдивые акценты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь о запасах крови в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Ситуация здесь абсолютно стабильная и полностью контролируемая. Центр располагает необходимым и достаточным запасом всех востребованных компонентов.
В медучреждении опровергли информацию из соцсетей о якобы «нехватке донорской крови». Как пояснили в Центре, причиной распространения фейка стала некорректная трактовка информации. Одна из медсестер не разъяснила родственникам пациента содержание памятки о возможности сдачи крови, и близкие истолковали ее неверно. При этом такая инструкция выдается всем желающим стать донорами.
Ольга Левандовская, заведующая городским центром трансфузиологии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
В настоящее время у нас создан достаточный запас эритроцитов. Мы работаем с донорами, работаем с родственниками. Эта работа у нас проводится регулярно, планомерно и систематически на протяжении нескольких лет. Объясняем родственникам, как важно быть донором, как важно помочь своему родственнику, который оказался в такой ситуации, потому что гематологические заболевания требуют достаточно большого объема компонентов крови. В среднем у нас приходит до 40 доноров. Это доноры крови, доноры тромбоцитных компонентов.
В учреждении напомнили, доверять следует только официальным источникам, а любую информацию стоит перепроверять. Стать донором – просто. Достаточно прийти с паспортом и пройти медицинский осмотр. Прием крови осуществляется по будням с 8 до 11 часов.
Новые правила уже вступили в силу! Что изменилось для пациентов, которым нужно КТ и МРТ.