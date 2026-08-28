В Минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии опровергли слухи о нехватке донорской крови

Ну а вот совершенно локальный случай, когда неверно истолкованная информация становится «плодородной почвой» для кривотолков. Речь о волне фейков по весьма чувствительному вопросу, но прямо сейчас в этой истории расставим правдивые акценты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о запасах крови в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Ситуация здесь абсолютно стабильная и полностью контролируемая. Центр располагает необходимым и достаточным запасом всех востребованных компонентов.

В медучреждении опровергли информацию из соцсетей о якобы «нехватке донорской крови». Как пояснили в Центре, причиной распространения фейка стала некорректная трактовка информации. Одна из медсестер не разъяснила родственникам пациента содержание памятки о возможности сдачи крови, и близкие истолковали ее неверно. При этом такая инструкция выдается всем желающим стать донорами.