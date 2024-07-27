Лавров рассказал, что не слушает заявления Зеленского и Кулебы

Глава МИД России Сергей Лавров признался, что не слушает то, что было сказано президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой касательно готовности к переговорному процессу с Российской Федерацией, пишет ТАСС.

Лавров отметил, что Кулеба периодически говорит диаметрально противоположные вещи, комментируя недавнее высказывание украинского дипломата о невозможности осуществить давление на Киев, чтобы заставить начать переговоры. «Я их не слушаю, честно говоря», – сообщил дипломат. Он также подчеркнул, что Зеленский ранее говорил о возможности проведения переговоров с российской стороной.