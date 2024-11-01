Прямой эфир

Кулеба: Запад просил Зеленского оставить видеозавещание

01 ноября 2024 08:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По словам Дмитрия Кулебы, перед началом специальной операции западные партнеры Украины хотели, чтобы лидер Украины Владимир Зеленский сделал видеозавещание. Об этом пишет РИА Новости.

В феврале 2022 года ему было предложено не приезжать в Киев. Кулеба признался, что украинцы переоценили значение Украины для США.

Серьезные отношения между Киевом и Вашингтоном, с его слов, начали складываться в марте 2022 года. На Западе были уверены, что Украина потерпит поражение. Российская сторона приступила к специальной военной операции в Украине.

# Международная политика # Дмитрий Кулеба # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Сделал первый шаг. Дуров хочет сделать из Telegram видеоплатформу
01 ноября 2024 08:23

Сделал первый шаг. Дуров хочет сделать из Telegram видеоплатформу

Швецию захлестнула волна криминальных разборок
01 ноября 2024 08:06

Швецию захлестнула волна криминальных разборок

Протас: Овечкин радуется каждой заброшенной шайбе как ребенок
01 ноября 2024 08:00

Протас: Овечкин радуется каждой заброшенной шайбе как ребенок