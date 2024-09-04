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Министр иностранных дел Украины Кулеба хочет уйти в отставку

04 сентября 2024 07:11
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, пишет РИА Новости.

По заявлению спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, планируется рассмотреть документ в ходе ближайших пленарных заседаний.

Ранее издание «Украинская правда» писало, что планируется увольнение Дмитрия Кулебы. Указывалось, что на его место может прийти Андрей Сибига, занимающий пост заместителя главы внешнеполитического ведомства.

# Дмитрий Кулеба # Международная политика

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