Министр иностранных дел Украины Кулеба хочет уйти в отставку

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, пишет РИА Новости.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, пишет РИА Новости.
По заявлению спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, планируется рассмотреть документ в ходе ближайших пленарных заседаний.
Ранее издание «Украинская правда» писало, что планируется увольнение Дмитрия Кулебы. Указывалось, что на его место может прийти Андрей Сибига, занимающий пост заместителя главы внешнеполитического ведомства.