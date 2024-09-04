Министр иностранных дел Украины Кулеба хочет уйти в отставку

По заявлению спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, планируется рассмотреть документ в ходе ближайших пленарных заседаний.

Ранее издание «Украинская правда» писало, что планируется увольнение Дмитрия Кулебы. Указывалось, что на его место может прийти Андрей Сибига, занимающий пост заместителя главы внешнеполитического ведомства.