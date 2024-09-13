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Politico: Кулебу уволили, потому что он раздражал главу офиса Зеленского

13 сентября 2024 10:46
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Дмитрия Кулебу уволили с поста министра иностранных дел Украины из-за раздражения главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который хотел больше контроля над министерством. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

«Кулеба раздражал влиятельного главу офиса Зеленского Андрея Ермака», – говорится в публикации.

Ранее в сентябре парламент назначил Андрея Сибигу новым министром иностранных дел Украины. Также в отставку подали несколько других министров, включая министра юстиций Дениса Малюську и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

# Дмитрий Кулеба # Международная политика # Андрей Ермак

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