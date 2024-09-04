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Мария Захарова назвала прошение Кулебы об отставке «осенним обнажением»

04 сентября 2024 09:25
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала прошение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке как «осеннее обнажение», пишет ТАСС.

«Осень, листопад, сучья обнажаются», – сказала Захарова касательно информации о заявлении об отставке от Кулебы.

Ранее о действиях Кулебы информировал глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Кулеба является главой МИД Украины с 2020 года.

# Международная политика # Мария Захарова # Дмитрий Кулеба

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