Мария Захарова назвала прошение Кулебы об отставке «осенним обнажением»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала прошение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке как «осеннее обнажение», пишет ТАСС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала прошение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке как «осеннее обнажение», пишет ТАСС.
«Осень, листопад, сучья обнажаются», – сказала Захарова касательно информации о заявлении об отставке от Кулебы.
Ранее о действиях Кулебы информировал глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Кулеба является главой МИД Украины с 2020 года.