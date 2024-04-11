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Глава МИД Украины Кулеба хочет жёстко требовать у Запада системы Patriot

11 апреля 2024 07:51
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Washington Post осознал неэффективность «хорошей» дипломатии и выразил намерение требовать от Запада установки систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает РИА Новости.

«Добрая и спокойная дипломатия не сработала», – сказал он.

Он выразил признательность за помощь в сфере безопасности, но разочаровался в ее ограниченности. По словам Кулебы, трудно понять противодействие ряда стран передаче систем Киеву, принимая во внимание наличие более ста ЗРК Patriot.

Он заметил, что министры стран, не располагающих системами Patriot, считают себя «самыми счастливыми». В 2022 году Москва направила НАТО ноту по поводу поставок вооружений Украине, в которой подчеркнула, что любая поставка оружия Киеву станет законным объектом для российской армии.

# Международная политика # Дмитрий Кулеба

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