Дмитрий Корзюк на автомотопробеге МВД: своим примером мы показываем, как нужно хранить память

Второй день автомотопробега начался у мемориального комплекса «Хатынь». Цветы от стражей порядка легли к монументу «Непокоренный человек» и Вечному огню. Хатынь – незаживающая рана в сердце каждого белоруса. Это место навсегда останется символом боли, героизма и единства народа. Наш священный долг – помнить о тех страшных событиях и не дать исказить историческую правду. Для того, чтобы больше никогда на белорусскую землю не ступила нога оккупанта.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Самое основное для нас сегодня – это, конечно же, передать нашему молодому поколению ту память, ту ответственность, которая сегодня на нас, что это нужно знать, это нужно помнить. И ни в коем случае не должны допустить подобного. Здесь своим примером мы показываем, как нужно хранить память. Своим примером показываем, как нужно работать, что нужно делать для того, чтобы в нашей стране был мир и порядок. И такая работа будет продолжена. Сделаем все возможное, чтобы эта память сохранилась, чтобы над нашей землей всегда был мир.

Следующей точкой в маршруте стала Гродненская область. Участников автопробега встречали на Кургане Славы. Земля для его возведения была взята с мест захоронения Героев Советского Союза на территории Гродненщины, а также с братских могил каждого района области. Она пропитана кровью и страданиями солдат, отдавших жизнь за наше мирное небо. Вместе со всем народом героические страницы в историю войны вписали и милиционеры. Они выполняли самые сложные боевые задачи как на передовой, так и в подполье. Многие из них погибли, исполняя служебный долг, так и не дождавшись Победы.

Также участники автомотопробега посетили Брестскую крепость, где прошел митинг-реквием. Белорусский народ, потерявший в Великой Отечественной войне каждого третьего, как никто другой осознает цену мира и превыше всего ставит свободу и независимость своего Отечества.