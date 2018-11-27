Детсады, поликлиника, школа, бассейн и дворы без машин: показываем, как будут застраивать Лошицу

Строительство одного из самых молодых районов Минска – Лошицы – началось в 2000 году. И интенсивно продолжается сегодня. Ещё пару лет назад оживлённые улицы напоминали пустырь.

По словам экспертов, новый «спальник» увеличится на 600 тысяч «квадратов». Здесь смогут обрести крышу над головой 80 тысяч минчан.

Денис Вихренко, заместитель начальника управления по архитектуре и строительству администрации Ленинского района г. Минска:

В целом Ленинский район дальнейшее своё развитие получает за счет этого жилого района, Лошицы. Это снос частного сектора и строительство многоэтажных домов и социальных объектов.

Сегодня активно проектируют все зоны микрорайона. На месте Лошицы-5 расположен частный сектор, а в перспективе здесь вырастут многоэтажки, 90% из которых не будут панельными, с оригинальными архитектурными решениями. План предполагает и элитную застройку с дворами без машин.

Денис Вихренко:

Район Лошица развивается комплексно. Заканчивается проектирование детского сада в районе Лошица-9 на 230 мест, средняя школа на 1 020 учащихся. Ведется проектирование детской поликлиники, определена площадка бассейна и физкультурно-оздоровительного комплекса, ведётся строительство пожарного депо, подстанции скорой медицинской помощи.

Работы в Лошице-7 начнутся уже в этом году, пока запроектирован только один дом. В Лошице-6, тем временем, уже достраивают последний из четырёх запланированных, а в 9-ой и того больше – возведено 9 из 16 возможных жилых комплексов.

Проект по застройке Лошицы-8.1 и 8.2 разработали архитекторы государственного предприятия «Институт «Военпроект». Задачу осложняет сложный рельеф местности.

Валерий Герус, начальник архитектурно-планировочной мастерской ГП «Институт «Военпроект»:

С северной части проходит улица Проектируемая № 1, которая потребовала именно здесь разместить основную часть жилой застройки, причем повышенной этажности и высотные доминанты. Было предусмотрено 4 жилых группы, замкнутые, проложен уже коллекторный центр, который снимет проблемы с очисткой ливневых стоков.

Микрорайон Лошица-8 имеет плотную дорожную сеть. Согласно проекту, выход на улицы будет перекликаться со старыми столичными кварталами. Появятся здесь и множество внутренних жилых улочек. А все подъезды станут сквозными. Заезды же во двор станут доступны лишь спецтехнике, а для легкового транспорта по всему периметру оборудуют дополнительные паркинги.

Валерий Герус:

Это будет довольно интересный район, который и украсит новый проспект. Транспортные проблемы были решены совместно с «Институт «Военпроект». На сегодня наш институт выдаёт уже 4 здания по Лошице-8.2, на подходе несколько зданий в Лошице-1, заканчивается проектирование многоуровневого паркинга с очень интересной схемой загрузки, что позволило максимально удешевить стоимость машиноместа. Основная цель проекта – комфортное и уютное пространство для жителей мегаполиса. Сохранится бульвар, который ведёт к пойме Свислочи, а вдоль школы и стадиона, через весь микрорайон заложена прогулочная аллея.

Минчане:

– Очень приятно, что у нас строят всё больше и больше для людей, и здесь район очень хороший, я вот еду специально сюда в аптеку, здесь аптека очень хорошая – дешевле для пенсионеров.



– Всего хватает реально: магазины – есть, транспорт хороший, салоны красоты есть, аптеки на каждом углу, всё хорошо.

Микрорайон Лошица-9 уже застраивается: возведены первые столбики и группа домов «полукругом». А в ближайшие 3-4 года он встретит своих первых новосёлов! Выглядеть микрорайон, как уверяют градостроители, будет современно.