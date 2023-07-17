«Варим лозу, чтобы она осталась без кожуры». Узнали у ремесленников, как создаются плетёные изделия

Северная столица сияет васильковыми красками, и мы продолжаем свое путешествие по ней. «Лазовы прут» – международный конкурс мастеров по лозоплетению. Узнали, как наши ремесленники создают свои шедевры.

Сергей Лукьянец, ремесленник:

Протекает в Витебске река Западная Двина. Вырастают эти прутья, мы их срезаем по осени, обрабатываем. Варим лозу, чтобы она осталась без кожуры, сушим, потом размачиваем и начинаем плести изделия.

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Сколько времени уходит на изготовление кресла-качалки?

Сергей Лукьянец:

Качалку собрать нетрудно. Нужно дуги выгнуть, шаблоны. Это очень трудоемкий процесс. Где-то полмесяца.