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«Варим лозу, чтобы она осталась без кожуры». Узнали у ремесленников, как создаются плетёные изделия

17 июля 2023 15:24
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Северная столица сияет васильковыми красками, и мы продолжаем свое путешествие по ней. «Лазовы прут» – международный конкурс мастеров по лозоплетению. Узнали, как наши ремесленники создают свои шедевры.

«Варим лозу, чтобы она осталась без кожуры». Узнали у ремесленников, как создаются плетёные изделия-1

Сергей Лукьянец, ремесленник:
Протекает в Витебске река Западная Двина. Вырастают эти прутья, мы их срезаем по осени, обрабатываем. Варим лозу, чтобы она осталась без кожуры, сушим, потом размачиваем и начинаем плести изделия.

Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Сколько времени уходит на изготовление кресла-качалки?

Сергей Лукьянец:
Качалку собрать нетрудно. Нужно дуги выгнуть, шаблоны. Это очень трудоемкий процесс. Где-то полмесяца.

«Варим лозу, чтобы она осталась без кожуры». Узнали у ремесленников, как создаются плетёные изделия-4

Сумочки, платья, зонтики, корзинки – оригинальные сувениры собраны в одном месте.

«Варим лозу, чтобы она осталась без кожуры». Узнали у ремесленников, как создаются плетёные изделия-7

Крестьянское ремесло стало настоящим художественным промыслом. Прочные, легкие, а главное – экологичные изделия украсят каждый интерьер.

«Варим лозу, чтобы она осталась без кожуры». Узнали у ремесленников, как создаются плетёные изделия-10

Андрей и Наталья Пивоварчик:
Мы в наших изделиях любим сочетать разные элементы: дерево, лоза, кожа, вставка из ткани, чтобы современной девушке было интересно с такой сумочкой прогуляться. Во всех изделиях мы используем различные элементы, совмещаем разные техники плетения, традиционные и современные.

# Декоративное искусство # общество # Эрика Лаврецкая # Мария Кронда # Фотофакт

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