«Варим лозу, чтобы она осталась без кожуры». Узнали у ремесленников, как создаются плетёные изделия

Северная столица сияет васильковыми красками, и мы продолжаем свое путешествие по ней. «Лазовы прут» – международный конкурс мастеров по лозоплетению. Узнали, как наши ремесленники создают свои шедевры.
Северная столица сияет васильковыми красками, и мы продолжаем свое путешествие по ней. «Лазовы прут» – международный конкурс мастеров по лозоплетению. Узнали, как наши ремесленники создают свои шедевры.
Сергей Лукьянец, ремесленник:
Протекает в Витебске река Западная Двина. Вырастают эти прутья, мы их срезаем по осени, обрабатываем. Варим лозу, чтобы она осталась без кожуры, сушим, потом размачиваем и начинаем плести изделия.
Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Сколько времени уходит на изготовление кресла-качалки?
Сергей Лукьянец:
Качалку собрать нетрудно. Нужно дуги выгнуть, шаблоны. Это очень трудоемкий процесс. Где-то полмесяца.
Сумочки, платья, зонтики, корзинки – оригинальные сувениры собраны в одном месте.
Крестьянское ремесло стало настоящим художественным промыслом. Прочные, легкие, а главное – экологичные изделия украсят каждый интерьер.
Андрей и Наталья Пивоварчик:
Мы в наших изделиях любим сочетать разные элементы: дерево, лоза, кожа, вставка из ткани, чтобы современной девушке было интересно с такой сумочкой прогуляться. Во всех изделиях мы используем различные элементы, совмещаем разные техники плетения, традиционные и современные.