США перечислили Марокко $40 млн за две недели до кризиса в Сеуте и Мелилье

Кризис в испанском анклаве Сеута далек от завершения, несмотря на заверения Мадрида о стабилизации обстановки. Число погибших в результате массового прорыва мигрантов возросло до 88 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в Сеуте остаются от 3 до 5 тысяч нелегалов. Часть из них разбила лагерь на пляже под надзором военных и полиции. Два центра приема мигрантов переполнены. Около 1 500 человек обратились за медпомощью.

При этом Испания отчиталась о возвращении в Марокко около 69 тысячи человек, что превышает первоначальные оценки в 50 тысяч прибывших. Многие уехали не добровольно, а из-за отсутствия еды, враждебности местных жителей и невозможности отправиться дальше на материковую часть Испании.

Тем временем волна протестов охватила Испанию. В Андалусии сотни людей заблокировали порт, требуя отставки премьер-министра Педро Санчеса. В Мадриде 1 200 человек пикетировали посольство Марокко, обвиняя власти в бездействии. В Сеуте полиция эвакуировала чиновника из осажденного кафе после столкновений местных жителей с правыми активистами.

Миго Контрерас, местный житель:

Мы сегодня здесь, чтобы протестировать против этого коррумпированного и преступного правительства, которое нас предало, и против вторжения в Сеуту. Мы страдаем от рук марокканского правительства. И смотрите, вот мы, все испанцы, которые могут добраться до Мадрида. Неважно, левые вы или правые, все испанцы против мигрантов. И никак иначе.

Уже завтра ЕС проведут экстренное совещание глав МВД, инициированное Ирландией после письма 22 стран с требованием укрепить внешние рубежи. Однако единства по этому вопросу в Евросоюзе нет. Испания выразила недовольство действиями Италии, которая в одностороннем порядке ввела пограничные проверки на рейсах из Испании.

Раскол в ЕС и отмена Шенгена. Чем обернулся миграционный кризис в испанском анклаве – читайте здесь.

На этом фоне польская оппозиция требует от своего правительства выступить за приостановку Шенгена. Ранее Чехия, Финляндия и Дания уже поддержали идею временного исключения Испании из зоны свободного передвижения. Пока европейские столицы ищут виновных внутри Евросоюза, не исключено, что источник напряженности находится за океаном.

Выяснилось, что США перечислили Марокко 40 миллионов долларов за две недели до кризиса в Сеуте и Мелилье. В сопроводительных бумагах анклавы названы территорией Марокко, а не Испании, что является предметом давнего спора союзников.