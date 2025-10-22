Трёх граждан Эритреи задержали на латвийский границе и жестоко избили – один из беженцев скончался

Европейская политика по отношению к беженцам – у наших рубежей. Очередной факт насилия в отношении их на латвийской границе обнародовал Госпогранкомитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полоцкие пограничники на белорусско-латвийской границе обнаружили трех граждан Эритреи, один из которых был мертв.

Стало известно, что на латвийской стороне их группу задержали и жестоко избивали. От полученных травм один из беженцев скончался. Под угрозой применения оружия силовики заставили мужчин перенести тело на белорусскую территорию через калитку для животных. Выжившие иностранцы находились в изможденном состоянии с признаками переохлаждения. На месте им оказали первую помощь и направили в больницу. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего.