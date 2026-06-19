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ЕС планирует пересмотреть правила приема беженцев из Украины

19 июня 2026 08:22
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Еврокомиссия предложила пересмотреть правила приема украинских беженцев: из программы временной защиты могут исключить мужчин призывного возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС планирует пересмотреть правила приема беженцев из Украины-2

По данным СМИ, речь идет о возрастной категории от 23 до 60 лет. Инициативу уже поддержали министры внутренних дел стран Евросоюза. Ограничения не коснутся тех, кто уже находится под защитой – таких мужчин в ЕС насчитывается более миллиона. Окончательное решение могут принять в июле или сентябре. В Брюсселе считают, что мера необходима для сохранения обороноспособности Украины. Однако для сотен тысяч украинцев она означает постепенное закрытие доступа к европейской защите.

# Беженцы

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