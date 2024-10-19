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«Хезболла» атаковала резиденцию Нетаньяху

19 октября 2024 17:07
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А к чему ведет война, мы можем увидеть на ярком и полыхающем примере ближневосточного конфликта. В ходе операции Израиля в Газе и Ливане ежечасно продолжают гибнуть люди. Стороны продолжают обмениваться взаимными ударами. Несколько часов назад пришла новость о том, что была атакована резиденция израильского премьера, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хезболла» атаковала резиденцию Нетаньяху-2

Боевой беспилотник взорвался буквально в нескольких десятках метров от нее. Как сообщили в командовании ЦАХАЛ, он прилетел из Ливана и принадлежал «Хезболле». Всего же было запущено три дрона. Два из них были сбиты системой ПВО, третий врезался в соседнее с домом Нетаньяху здание. В результате инцидента никто не пострадал. Самого политика там не было.

В то же время по меньшей мере девять человек получили ранения в результате ракетных ударов «Хезболлы» по северу Израиля. Армия обороны Израиля сообщила, что за час с территории Ливана было выпущено около 55 ракет. В свою очередь, 19 октября в результате воздушной атаки ЦАХАЛ на лагерь беженцев в Газе погибли 33 человека, в том числе 21 женщина и ребенок. Всего же жертвами конфликта стали около 43 тысяч палестинцев.

# Международная политика # Беньямин Нетаньяху

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