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В Беларуси проходит масштабный марафон донорства

11 июня 2026 11:31
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Одна капля человечности ради спасения сотен жизней. В Беларуси проходит масштабный марафон донорства. По всей стране – от столицы до малых городов – развернулись традиционные пункты сдачи крови. Акцию совместно проводят Министерство здравоохранения и Белорусский Красный Крест. Стать донором – может каждый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси проходит масштабный марафон донорства-2

Врачи напоминают – одна донация способна спасти в три-четыре человеческие жизни, однако предугадать, когда именно кому-то понадобится переливание, невозможно. Именно поэтому формирование банка крови остается критически важной задачей. Каждая донация разделяется на компоненты, которые необходимы больницам каждую минуту – при сложных операциях, экстренных травмах, а также для спасения тяжелобольных пациентов. 

В Беларуси проходит масштабный марафон донорства-4

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Сегодня записалось больше 80 человек, только в наш офис. Традиционно в среднем мы привлекаем в этот день больше тысячи человек. В прошлом году было 1100 человек. Я думаю, что в этом году будет не менее. Люди готовы прийти и пожертвовать, в прямом смысле, частичкой себя для того, чтобы спасти чьи-то жизни.

В Беларуси проходит масштабный марафон донорства-6

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
На самом деле, я считаю, это один из способов консолидации и солидарности, привлекая наших людей к тому, чтобы сдавали, а лучше безвозмездно. Для кого? Для наших же белорусов, для своих же людей. Тем самым мы и говорим, что мы вместе, мы одна нация, один народ. Мне кажется, это общий посыл, который важен и нужен абсолютно любому человеку и может дойти до любого человека. Тут не надо определенных усилий, всего лишь немножко времени и полежать в удобном таком кресле.

Для участия в акции при себе необходимо иметь только паспорт. Вся процедура занимает не более часа, и может помочь спасти чью-то жизнь.

# Артем Цуран # Дмитрий Шевцов # Белорусское общество Красного Креста

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