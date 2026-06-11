Одна капля человечности ради спасения сотен жизней. В Беларуси проходит масштабный марафон донорства. По всей стране – от столицы до малых городов – развернулись традиционные пункты сдачи крови. Акцию совместно проводят Министерство здравоохранения и Белорусский Красный Крест. Стать донором – может каждый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи напоминают – одна донация способна спасти в три-четыре человеческие жизни, однако предугадать, когда именно кому-то понадобится переливание, невозможно. Именно поэтому формирование банка крови остается критически важной задачей. Каждая донация разделяется на компоненты, которые необходимы больницам каждую минуту – при сложных операциях, экстренных травмах, а также для спасения тяжелобольных пациентов.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста: Сегодня записалось больше 80 человек, только в наш офис. Традиционно в среднем мы привлекаем в этот день больше тысячи человек. В прошлом году было 1100 человек. Я думаю, что в этом году будет не менее. Люди готовы прийти и пожертвовать, в прямом смысле, частичкой себя для того, чтобы спасти чьи-то жизни.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

На самом деле, я считаю, это один из способов консолидации и солидарности, привлекая наших людей к тому, чтобы сдавали, а лучше безвозмездно. Для кого? Для наших же белорусов, для своих же людей. Тем самым мы и говорим, что мы вместе, мы одна нация, один народ. Мне кажется, это общий посыл, который важен и нужен абсолютно любому человеку и может дойти до любого человека. Тут не надо определенных усилий, всего лишь немножко времени и полежать в удобном таком кресле.

Для участия в акции при себе необходимо иметь только паспорт. Вся процедура занимает не более часа, и может помочь спасти чью-то жизнь.